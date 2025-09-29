Τομάς: Ζωγράφισε με γκολ, υπέγραψε… με κάτι που δεν φαίνεται στα highlights

Δεν ήταν μόνο το πραγματικά πανέμορφο γκολ που πέτυχε στο ντέρμπι απέναντι στον Απόλλωνα. Ο 24χρονος άσος του ΑΠΟΕΛ, Ματίας Τομάς, ήταν συνολικά απολαυστικός στο παιχνίδι του ΓΣΠ.

Ο Ουρουγουανός, με τις κοφτές ντρίμπλες, την ταχύτητα και τη γρήγορη σκέψη του, δίνει άλλη πνοή στη μεσοεπιθετική γραμμή των «γαλαζοκιτρίνων».

Πρόκειται για ποδοσφαιριστή που μπορεί να κάνει τη διαφορά στον φετινό ΑΠΟΕΛ. Κι όταν αυτό συμβαίνει σε ένα μεγάλο παιχνίδι, η σημασία είναι διπλή.

Όσο για το γκολ που πέτυχε; Ήταν η απόδειξη της τεχνικής του κατάρτισης και της ποδοσφαιρικής του οξυδέρκειας.

Α.Σ.