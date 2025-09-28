Παπαφώτης μετά από 13 μήνες

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αν υπάρχει κάτι να κρατήσει η ΑΕΛ από χθες είναι η επιστροφή του Παπαφώτη...

Μετά από περίοδο 13 μηνών ο Βασίλης Παπαφώτης επέστρεψε ξανά σε αγωνιστική δράση.

Ο Κύπριος ποδοσφαιριστής μπήκε ως αλλαγή στο 61' της αναμέτρησης με τον Ακρίτα, καταγράφοντας για πρώτη φορά χρόνο συμμετοχής μετά τον τραυματισμό του που τον άφησε καιρό εκτός αγωνιστικών χώρων.

Θυμίζουμε ότι ο Παπαφώτης είχε τραυματιστεί στον αγώνα της πρεμιέρας της περσινής (2024-25), απέναντι στην Ομόνοια 29Μ, όταν είχε αποχωρήσει πριν από τη συμπλήρωση του πρώτου πενταλέπτου.

 

Διαβαστε ακομη