Νέο πλήγμα στη Ρεάλ Μαδρίτης με Καρβαχάλ

Η Ρεάλ Μαδρίτης δέχτηκε ακόμα ένα πλήγμα, καθώς ο Ντάνι Καρβαχάλ αποχώρησε τραυματίας από το ντέρμπι με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν θλάση στο δεξί του πόδι και έτσι οι «μερένχες» θα στερηθούν τις υπηρεσίες του έμπειρου δεξιού μπακ για περίπου ένα μήνα.

Γεγονός που αυξάνει τον πονοκέφαλο του Τσάμπι Αλόνσο, καθώς και οι δύο βασικές επιλογές για τη δεξιά πλευρά της άμυνας βρίσκονται εκτός (Αλεξάντερ-Άρνολντ).

Μέχρι την επιστροφή ενός εκ των δύο, το πιθανότερο είναι να καλύψουν το κενό ο Βαλβέρδε -που συνήθως επιστρατεύεται σε τέτοιες καταστάσεις- και ο νεαρός Ραούλ Ασένσιο.

sportfm.gr