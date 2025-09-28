Με στόχο τη νίκη που θα στείλει πολλά μηνύματα!

Ο ΑΠΟΕΛ δίνει απόψε (19:00) το δεύτερο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν, φιλοξενώντας τον Απόλλωνα στο ΓΣΠ, σε μια αναμέτρηση που μπορεί να λειτουργήσει ως βαρόμετρο για τη συνέχεια.

Οι γαλαζοκίτρινοι έχουν ξεκινήσει θετικά τη χρονιά, καταγράφοντας τρεις εκτός έδρας νίκες απέναντι σε θεωρητικά υποδεέστερους αντιπάλους, όμως το αποψινό ματς αποτελεί (αν και νωρίς) ένα παιχνίδι μεγάλης σημασίας για την ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία.

Ο Απόλλωνας, που εμφανίζεται ανεβασμένος και με ψυχολογία, αποτελεί έναν αξιόπιστο αντίπαλο, με φιλοδοξίες και ποιότητα. Η έκβαση της αποψινής αναμέτρησης θα αποκαλύψει πολλά για το πραγματικό ταβάνι του ΑΠΟΕΛ, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να έχει πολλαπλές προεκτάσεις τόσο ψυχολογικές όσο και διοικητικές.

Εφόσον οι γηπεδούχοι καταφέρουν να επικρατήσουν, θα στείλουν σαφές μήνυμα εντός κι εκτός γηπέδων, προς τον κόσμο τους, πως φέτος μπορούν να κυνηγήσουν σοβαρά τους στόχους τους αλλά και προς τους επενδυτές, που αναμένεται να βρίσκονται απόψε στο ΓΣΠ, πως η ομάδα αξίζει την περαιτέρω στήριξη τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΑΠΟΕΛ δεν έχει κερδίσει τον Απόλλωνα στο ΓΣΠ από το 2023 και θέλει να «σπάσει» αυτή την αρνητική παράδοση, πετυχαίνοντας παράλληλα το τέταρτο τρίποντο στα τελευταία πέντε παιχνίδια του.

Μπορεί ακόμα να είναι νωρίς στη σεζόν, όμως το αποψινό ντέρμπι είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό ματς.