Να βγάλει ψυχή και να σηκώσει κεφάλι

Ψάχνει αντίδραση και πρώτη νίκη η Ανόρθωση στο φετινό πρωτάθλημα!

Η Ανόρθωση δίνει απόψε (19:00) ένα πολύ σημαντικό ντέρμπι στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» απέναντι στην Ομόνοια, με τη νίκη να αποτελεί πλέον αναγκαιότητα...

Μετά από τέσσερις αγώνες χωρίς επιτυχία και την πρόσφατη ήττα από τον Εθνικό, η ομάδα της Αμμοχώστου καλείται να αντιδράσει και να δείξει χαρακτήρα.

Οι κυανόλευκοι διανύουν μια δύσκολη περίοδο τόσο αγωνιστικά όσο και οικονομικά, με την ανάγκη για ένα θετικό αποτέλεσμα να υπερβαίνει το βαθμολογικό πλαίσιο. Μια νίκη απέναντι στην Ομόνοια δεν θα ανατρέψει απλώς τη βαθμολογική εικόνα, αλλά θα λειτουργήσει και ως ισχυρό ψυχολογικό και εσωτερικό «ντοπάρισμα» για όλους όσους παλεύουν να κρατήσουν την ομάδα όρθια.

Η απουσία χαράς και ενθουσιασμού έχει αρχίσει να βαραίνει το κλίμα, τόσο στα αποδυτήρια όσο και στις εξέδρες. Γι’ αυτό και η απόψε αναμέτρηση δεν προσφέρει απλώς τρεις βαθμούς, προσφέρει προοπτική, πίστη και, κυρίως, ελπίδα.

Ο Τιμούρ Κετσπάγια γνωρίζει καλά τη δυσκολία της αποστολής. Η Ομόνοια βρίσκεται σε πολύ καλύτερη αγωνιστική κατάσταση, έρχεται από τρεις συνεχόμενες νίκες και έχει σαφώς μεγαλύτερη σταθερότητα και άλλους στόχους. Ωστόσο, στα ντέρμπι πολλές φορές δεν παίζουν ρόλο ούτε η φόρμα ούτε τα φαβορί, αλλά η αποφασιστικότητα και η πίστη. Κάτι που ο Γεωργιανός από τότε που ανάλαβε προσπαθεί να περάσει στους παίκτες του!

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, η Ανόρθωση θα παραταχθεί χωρίς τους Χαραλάμπους, Φουρτάδο και Ιωάννου που παραμένουν εκτός, περιορίζοντας τις επιλογές του Κετσπάγια.

