Στην Ντουμπάι BC ο Σανλί

Η Ντουμπάι BC ανακοίνωσε την απόκτηση του Σερτάτς Σανλί μέχρι το τέλος της σεζόν, ενισχύοντας τη γραμμή των ψηλών της μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Μαμ Τζαϊτέ.

Ο 34χρονος Τούρκος σέντερ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην EuroLeague, έχοντας φορέσει τις φανέλες της Αναντολού Εφές, της Μπαρτσελόνα και της Φενερμπαχτσέ., μετρώντας μάλιστα τρεις κατακτήσεις της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης (2021, 2022, 2025).

Την περσινή σεζόν με τη Φενερμπαχτσέ είχε 6.3 πόντους και 2.6 ριμπάουντ ανά παιχνίδι στην κανονική περίοδο της EuroLeague, ενώ στα playoffs είχε μείνει εκτός ροτέισον του Γιασικεβίτσιους.

Η απόκτησή του δίνει άμεση λύση στη Ντουμπάι BC, η οποία ετοιμάζεται για την πρώτη της συμμετοχή στην EuroLeague και χρειαζόταν ενίσχυση στους ψηλούς, με τον Σανλί να αποτελεί μία σίγουρη λύση που θα βοηθήσει με την εμπειρία του.

