«Ευχαριστώ αδελφέ μου» - Η απάντηση του Μάικ Τζέιμς σε σχόλιο του Γιαννακόπουλου

Μία νέα επιχειρηματική προσπάθεια ξεκινά ο Μάικ Τζέιμς, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να του εύχεται για αυτή.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός άσος της Μονακό έχει αρχίσει να λανσάρει το δικό του χαβιάρι με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού να του γράφει σε σχόλιο…

«Είμαι σίγουρος ότι θα είναι όσο καλό είναι και οι μπασκετικές σου ικανότητες. Ό,τι καλύτερο φίλε μου», ήταν το σχόλιο του διοικητικού ηγέτη της πράσινης ΚΑΕ με τον άσο της Μονακό να του γράφει… «Ευχαριστώ. Είσαι ο αδερφός μου»…

sportfm.gr