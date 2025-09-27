Ζωντανά οι αγώνες της ΑΕΛ σε μεξικάνικη πλατφόρμα... λόγω Οτσόα!

Μια από τις πιο μεγάλες αθλητικές πλατφόρμες με πάνω από 5 εκ. ακόλουθους σε Youtube και Instagram, η Clarosports, θα μεταδίδει όλους τους εντός έδρας αγώνες της ΑΕΛ. Ο λόγος; Ο Γκιγιέρμο Οτσόα, τον οποίο στο Μεξικό, λατρεύουν σαν θεό.

Η πλατφόρμα αυτή έγινε ιδιαίτερα γνωστή για τη δωρεάν μετάδοση Ολυμπιακών Αγώνων σε πολλές ισπανόφωνες χώρες.

Αναλυτικά τα όσα γράφουν:

«Από αυτό το Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου, το Claro Sports θα μεταδίδει αποκλειστικά όλους τους εντός έδρας αγώνες της ΑΕΛ Λεμεσού, της νέας ομάδας του Μεξικανού τερματοφύλακα Γκιγιέρμο Οτσόα, στο Μεξικό. Η κάλυψη θα είναι διαθέσιμη στην πολυπλατφόρμα μας με όλες τις λεπτομέρειες κάθε αγώνα στο στάδιο Αλφαμέγα.

Ο ιστορικός τερματοφύλακας, πέντε φορές συμμετέχων του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την εθνική ομάδα του Μεξικού, έφτασε πρόσφατα στο κυπριακό ποδόσφαιρο και έκανε το ντεμπούτο του την περασμένη αγωνιστική εναντίον της Ομόνοιας στο στάδιο ΓΣΠ στη Λευκωσία. Τώρα, ο Οτσόα θα έχει την ευκαιρία να κάνει το ντεμπούτο του μπροστά στους νέους οπαδούς του όταν θα φιλοξενήσουν τον Ακρίτα Χλώρακας για την 5η αγωνιστική της Α' Κατηγορίας Κύπρου.

Το πρόγραμμα της ΑΕΛ εντός έδρας: