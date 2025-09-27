Ντεμπούτο Λοΐζου με Χάποελ Τελ Αβίβ;

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τον περιμένουν με ανυπομονησία oι ισραηλινοί

Η Χάποελ Τελ Αβίβ υποδέχεται απόψε στις 19:45 τη Χάποελ Χάιφα, σε αναμέτρηση για το πρωτάθλημα Ισραήλ, και όλα δείχνουν πως ο Λοΐζος Λοΐζου είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα.

Αναμένεται με ενδιαφέρον αν ο Κύπριος διεθνής θα ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα ή θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή, ωστόσο η παρουσία του στην αποστολή θεωρείται σχεδόν δεδομένη.

Η αποδοχή του από τους φίλους της Χάποελ Τελ Αβίβ είναι ήδη εντυπωσιακή, με τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δείχνουν πόσο ενθουσιασμένοι είναι για την απόκτησή του και την επιθυμία τους να τον δουν βασικό απόψε, φορώντας την κόκκινη φανέλα.

