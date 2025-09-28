ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τεράστιος Ντούσκος, χρυσός στο Παγκόσμιο Κωπηλασίας!

Με μια τρομερή κούρσα, ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας της Σανγκάης.

Παγκόσμιος Στέφανος Ντούσκος! Ο 28χρονος κωπηλάτης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σανγκάης στο μονό σκιφ με μια εκπληκτική κούρσα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν εξαιρετικός από τα πρώτα μέτρα της κούρσας έχοντας σταθερά στο πρώτο μισό τη δεύτερη θέση, πίσω μόνο από τον Γερμανό Όλιβερ Τσάιντλερ. Σταδιακά, ωστόσο, άρχισε να ανεβαίνει και δείχνοντας φοβερά αποθέματα ενέργειας και ψυχής κατάφερε να περάσει μπροστά και να τερματίσει πρώτος σε χρόνο 6:36,75!

Αυτό είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για τον Ντούσκο, ο οποίος επιστρέφει στην κορυφή του κόσμου μετά το χρυσό μετάλλιο που είχε κατακτήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Όλιβερ Τσάιντλερ (Γερμανία) με 6:37,17 και το χάλκινο ο Γεβγκένι Ζάλατι (Ρωσία) με 6:38,60.

