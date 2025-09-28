ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στην Τρίπολη ο ΠΑΟΚ, στο Αγρίνιο ο Παναθηναϊκός

Επικίνδυνες εξόδους στην Τρίπολη και στο Αγρίνιο περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, αντίστοιχα, που είχαν μεσοβδόμαδα ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για το UEFA Europa League.

Εύκολο, θεωρητικά, έργο έχει η ΑΕΚ που υποδέχεται τον Βόλο. Η Ένωση, μετά το 1-1 στην AEL FC Arena, επέστρεψε μεσοβδόμαδα στις επιτυχίες με το 2-1 επί του Παναιτωλικού στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ ακολουθεί το ταξίδι στη Σλοβενία για το ματς με την Τσέλιε (2/10, 22:00) στην πρεμιέρα του League Phase του UEFA Conference League. Οι Θεσσαλοί, από την άλλη, είναι σε καλό momentum αφού έχουν τρεις νίκες και μια ισοπαλία στις δυο διοργανώσεις στα τέσσερα τελευταία ματς. Λίγα φαίνεται να χωρίζουν, μέχρι στιγμής, Ατρόμητο και ΑΕΛ που κοντράρονται στο Περιστέρι. Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου έχει να κερδίσει από την πρεμιέρα ενώ εκείνη του Γιώργου Πετράκη αγνοεί, ακόμη, το «τρίποντο». Παρόμοιο παιχνίδι φαντάζει κι εκείνο ανάμεσα σε ΟΦΗ και Κηφισιά. Ο ΟΦΗ επιστρέφει εκεί και αντιμετωπίζει την άκρως αξιόμαχη ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο.

 

Με εμφανές πρόβλημα στο σκοράρισμα, Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΟΚ τίθενται αντιμέτωποι στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Οι Αρκάδες έχουν πάρει μόλις ένα βαθμό στη Super League ενώ και στο Κύπελλο αγνοούν τη νίκη, ερχόμενοι από την εντός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό. Οι «ασπρόμαυροι» έμειναν στο 0-0, μετά τον Παναιτωλικό, και με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα, με τον Ράζβαν Λουτσέσκου να κάνει λόγο για «ατυχία» κι ενώ έπεται το ταξίδι στο Βίγκο για το ματς με τη Θέλτα (2/10, 22:00). Έχοντας μαζέψει και τους τέσσερις βαθμούς του μακριά από το Αγρίνιο, ο Παναιτωλικός - των δύο ηττών στο Κύπελλο - περιμένει τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι», με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο τους, δείχνουν... σημάδια ζωής αφού μετά το 1-1 στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, πέρασαν θριαμβευτικά με 4-1 από τη Βέρνη, διασύροντας τη Γιουνγκ Μπόις στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Ακολουθεί μεσοβδόμαδα (2/10, 19:45) το ματς με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ.

