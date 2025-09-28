Ο Σλοτ «άδειασε» παίκτη της Λίβερπουλ για το γκολ στο τέλος: «Κάποιος αποφάσισε να επιτεθεί»

Ευθύνες σε έναν ποδοσφαιριστή του, χωρίς να τον κατονομάσει, για την ήττα της Λίβερπουλ από την Κρίσταλ Πάλας επέρριψε ο Άρνε Σλοτ μετά το 2-1, που ήρθε με γκολ στο 97'. Ο Ολλανδός προπονητής θεωρεί πως η απόφαση ενός παίκτη να επιτεθεί αντί να κρατήσει την μπάλα στο φινάλε των καθυστερήσεων καταδίκασε την ομάδα του στην πρώτη της φετινή ήττα.

«Ένας παίχτης μας αποφάσισε να επιτεθεί, γιατί ήθελε να βγει στη αντεπίθεση, κάτι που ήταν αχρείαστο γιατί ο χρόνος τελείωνε. Έπρεπε μόνο να αμυνθούμε. Μάλλον είχαμε στο μυαλό μας ότι έπρεπε να επιτεθούμε, όχι όλοι μας βασικά αλλά ένας συγκεκριμένος παίκτης μάλλον το είχε στο μυαλό του και αυτό οδήγησε στους αντιπάλους να σκοράρουν το νικητήριο γκολ και εμείς να χάσουμε», δήλωσε ο Σλοτ φανερά εκνευρισμένος.

Η Λίβερπουλ παραμένει πρώτη με 15 βαθμούς μετά από έξι αγώνες, στο +3 από τη δεύτερη Κρίσταλ Πάλας, ενώ η Άρσεναλ μπορεί να πλησιάσει στους δύο βαθμούς αν νικήσει απόψε στο Νιούκαστλ.

Arne Slot calls out one of his players for crucial error in late defeat at Crystal Palace:



"One of our players decided to run out because he wanted to play a counter attack, which was of no use because time was up!" 😤 pic.twitter.com/8JZZiI9Kfm — Hayters TV (@HaytersTV) September 27, 2025

