Ο Σλοτ «άδειασε» παίκτη της Λίβερπουλ για το γκολ στο τέλος: «Κάποιος αποφάσισε να επιτεθεί»

«Ένας παίκτης μας αποφάσισε να επιτεθεί και χάσαμε εξαιτίας του», δήλωσε ο Άρνε Σλοτ για το γκολ που δέχτηκε η Λίβερπουλ στο 97' και έχασε από την Κρίσταλ Πάλας.

Ευθύνες σε έναν ποδοσφαιριστή του, χωρίς να τον κατονομάσει, για την ήττα της Λίβερπουλ από την Κρίσταλ Πάλας επέρριψε ο Άρνε Σλοτ μετά το 2-1, που ήρθε με γκολ στο 97'. Ο Ολλανδός προπονητής θεωρεί πως η απόφαση ενός παίκτη να επιτεθεί αντί να κρατήσει την μπάλα στο φινάλε των καθυστερήσεων καταδίκασε την ομάδα του στην πρώτη της φετινή ήττα.

«Ένας παίχτης μας αποφάσισε να επιτεθεί, γιατί ήθελε να βγει στη αντεπίθεση, κάτι που ήταν αχρείαστο γιατί ο χρόνος τελείωνε. Έπρεπε μόνο να αμυνθούμε. Μάλλον είχαμε στο μυαλό μας ότι έπρεπε να επιτεθούμε, όχι όλοι μας βασικά αλλά ένας συγκεκριμένος παίκτης μάλλον το είχε στο μυαλό του και αυτό οδήγησε στους αντιπάλους να σκοράρουν το νικητήριο γκολ και εμείς να χάσουμε», δήλωσε ο Σλοτ φανερά εκνευρισμένος.

Η Λίβερπουλ παραμένει πρώτη με 15 βαθμούς μετά από έξι αγώνες, στο +3 από τη δεύτερη Κρίσταλ Πάλας, ενώ η Άρσεναλ μπορεί να πλησιάσει στους δύο βαθμούς αν νικήσει απόψε στο Νιούκαστλ.

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη