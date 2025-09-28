«Πεντάρα» της Ατλέτικο στη Ρεάλ μετά από 75 χρόνια

Ιστορικές διαστάσεις είχε ο θρίαμβος της Ατλέτικο επί της Ρεάλ το Σάββατο για την LaLiga με 5-2.

Οι «ροχιμπλάνκος» είχαν να πετύχουν πέντε γκολ σε βάρος της μισητής τους συμπολίτισσας 75 ολόκληρα χρόνια!

H τελευταία φορά που είχαν σημειώσει τόσα τέρματα απέναντι στην «βασίλισσα» ήταν στις 12 Φεβρουαρίου του 1950, όταν η Ατλέτικο είχε επικρατήσει με 5-1! Την ίδια σεζόν, η Ατλέτικο είχε νικήσει και 6-3 εκτός έδρας!

Mόνο άλλη μία φορά, πέρα από τις προαναφερθείσες, η Ατλέτικο έχει σκοράρει πέντε φορές σε έναν αγώνα απέναντι στη Ρεάλ και ήταν το 1947, όταν είχε επιβληθεί με 5-0.

sportfm.gr