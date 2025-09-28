ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σρέντερ για Αταμάν: «Ακούγεσαι σαν να πονάς - Ευτυχώς δεν θα γίνεις ποτέ προπονητής μου»

Ο Ντένις Σρέντερ απάντησε στις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν, συνεχίζοντας τη μεταξύ τους κόντρα που έχει προκύψει από το Ευρωμπάσκετ.

Παρόλο που το Ευρωμπάσκετ 2025 έχει πλέον ολοκληρωθεί, η κόντρα ανάμεσα στον Εργκίν Αταμάν και τον Ντένις Σρέντερ συνεχίζεται, μετά τον τελικό μεταξύ Τουρκίας και Γερμανίας.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Τούρκων και του Παναθηναϊκού προχώρησε πρόσφατα σε μια αιχμηρή δήλωση: «Ο Σρέντερ είναι καλός παίκτης, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα για τα προβλήματα προσωπικότητάς του».

Ο Γερμανός γκαρντ απάντησε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, με εξίσου αιχμηρό ύφος: «Είσαι τυχερός που δεν θα γίνεις ποτέ προπονητής μου. Δεν ήμουν εγώ που ξεκίνησε αυτόν τον καβγά... εσύ το ξεκίνησες, μιλούσες για εμάς. Αν λες ανοησίες, έπρεπε να τις είχες υποστηρίξει. Αλλά δεν το έκανες! Συγγνώμη, κόουτς!».

Στη συνέχεια πρόσθεσε«Ακούγεσαι σαν να πονάς... αλλά δεν θα σου δώσω τίποτα άλλο παρά αγάπη. Θα είμαι απλώς ο εαυτός μου. Όσοι με ξέρουν ξέρουν ήδη πώς είμαι».

Yπενθυμίζουμε ότι μετά την κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ από τη Γερμανία, η κάμερα είχε πιάσει τον Σρέντερ να φωνάζει στο πούλμαν της ομάδας «Αταμάν, φύγε από εδώ. Καλύτερος προπονητής; @ρχιδι@», εν μέσω των πανηγυρισμών.

 

