Τα 58 εκατομμύρια του Παυλίδη και οι Οσιμέν – Νούνιες

Ο Βαγγέλης Παυλιδης συνεχίζει να ανεβαίνει στη διεθνή σκηνή, κατακτώντας θέση ανάμεσα στους πιο ακριβούς επιθετικούς εκτός των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του CIES Football Observatory, η εκτιμώμενη αξία της επόμενης μεταγραφής του φτάνει τα 58,1 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που τον τοποθετεί στην 6η θέση της σχετικής λίστας.

Η διάκριση αυτή είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Έλληνας διεθνής φορ της Μπενφίκα βρίσκεται πάνω από ηχηρά ονόματα όπως ο Βίκτορ Οσιμέν (49,2 εκατ. ευρώ) και ο Ντάργουιν Νούνιες (32,5 εκατ. ευρώ). Η πορεία του Παυλίδη, που τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους πιο παραγωγικούς σκόρερ της Ευρώπης, δείχνει πως η καριέρα του είναι έτοιμη για το επόμενο μεγάλο βήμα.

Η παρουσία του σε αυτή την ελίτ λίστα όχι μόνο επιβεβαιώνει τη δυναμική του, αλλά και αναδεικνύει τον ρόλο του ως σημείο αναφοράς για το ελληνικό ποδόσφαιρο, σε μια περίοδο που οι Έλληνες παίκτες σπάνια καταφέρνουν να φτάσουν σε τέτοιες αποτιμήσεις.

