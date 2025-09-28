Πέρασαν κιόλας 25 χρόνια από την ιστορική κούρσα

Έχουν περάσει 25 χρόνια από τότε. Σαν σήμερα, το 2000, ο Κώστας Κεντέρης πήρε ένα ανέλπιστο χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Ο κόσμος έμεινε κυριολεκτικά με ανοιχτό το στόμα, καθώς ο Έλληνας αθλητής νίκησε στην κούρσα των 200μ., εντελώς αναπάντεχα, ιερά τέρατα του αγωνίσματος: Κάμπελ, Μπόλτον, Τόμσον, Μάλκομ, Ντα Σίλβα και Μίλερ. Η κούρσα ήταν συγκλονιστική καθώς μέχρι τα 100μ. ο Κώστας Κεντέρης ήταν 5ος, όμως κάπου εκεί άρχισε μια επική αντεπίθεση «καταπίνοντας» το ένα μέτρο μετά το άλλο και μαζί και τους αντιπάλους του.

Ήταν μία ιστορική επιτυχία που θα είναι για πάντα σημείο αναφοράς. Πλέον ο Κεντέρης υπηρετεί τον αθλητισμό από το πόστο του αντιπροέδρου του ΣΕΓΑΣ.

