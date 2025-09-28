Λιθουανική διαιτησία με ισπανικό VAR για το Πάφος – Μπάγερν

Η UEFA ανακοίνωσε τη διαιτητική ομάδα για την αναμέτρηση της Τρίτης ανάμεσα στην Πάφο και την Μπάγερν Μονάχου, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Την ευθύνη της διεύθυνσης του αγώνα θα έχει ο Λιθουανός Manfredas Lukjančukas, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Mangirdas Mirauskas και Aleksandras Stepanovas, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Vilius Paulauskas.

Στο VAR θα βρίσκεται ο Ισπανός Guillermo Cuadra Fernandez, με βοηθό VAR τον επίσης Ισπανό Javier Iglesias Villanueva.