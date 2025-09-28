ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρεμιέρα για τη νέα φανέλα της ΑΕΚ στο ματς με τον Βόλο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πρεμιέρα για τη νέα φανέλα της ΑΕΚ στο ματς με τον Βόλο

Η ΑΕΚ παρουσιάζει απόψε τη νέα της εμφάνιση απέναντι στον Βόλο, με το λογότυπο του χορηγού να προσαρμόζεται στα κιτρινόμαυρα χρώματα, σεβόμενη την ταυτότητα και την ιστορία της ομάδας.

Η ΑΕΚ θα παρουσιαστεί σήμερα με τη νέα της εμφάνιση στον αγώνα πρωταθλήματος απέναντι στον Βόλο στην OPAP Arena!

Όχι, δεν έβγαλε καινούργια φανέλα η Ένωση, ωστόσο, υπάρχει μια αλλαγή στην υπάρχουσα που μπορεί να δείχνει μικρή, αλλά έχει ξεχωριστή σημασία για τους φίλους της ομάδας.

Συγκεκριμένα, το κόκκινο χρώμα στο λογότυπο του βασικού χορηγού έχει αντικατασταθεί από κιτρινόμαυρο, ώστε να εναρμονίζεται με την ταυτότητα και την ιστορία του συλλόγου.

Η ΠΑΕ παρουσίασε και σχετικό promo video για τη νέα εμφάνιση, η οποία θα κάνει το ντεμπούτο της μπροστά στο κοινό της Ένωσης στο αποψινό παιχνίδι.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Γερεμέγεφ «λύτρωσε» τον Παναθηναϊκό στο 90’+5’ και του χάρισε «χρυσό» διπλό στο Αγρίνιο

Ελλάδα

|

Category image

Αυτοχειρία ΠΑΟΚ στην Τρίπολη, ισοφαρίστηκε από το 3-1

Ελλάδα

|

Category image

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι δυο «αιώνιοι» άρπαξαν τα χέρια με Άρη και Πάφο FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αταμάν: «Τρέλα, ξοδεύουν 80 εκατομμύρια για έναν παίκτη, για να πάρουν το πρωτάθλημα»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το ρεκόρ που μοιράζεται η Σεβίλλη του Αλμέιδα με Μπαρτσελόνα με Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γι' αυτό δεν πήρε Στεπίνσκι, Ντράζιτς και Αντερέγκεν η ΑΕΛ και... το «μισό εκατ. για Μαέ»

ΑΕΛ

|

Category image

Το παιχνίδι που χάλασε την χημεία Τραμετσάνι-παικτών

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο πρόεδρος της ΑΕΛ ανάφερε όσα έγιναν για να πάει ο Ανδρέου στην Ομόνοια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το «γύρισε» κι ανέβηκε μόνη πρώτη η Μπαρτσελόνα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανατροπάρα στο 90+6΄ για την Άρσεναλ πριν τον Ολυμπιακό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι υπέταξε ο ΑΠΟΕΛ τον Απόλλωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Aπάντησε αρνητικά ο Κέρκεζ, αλλά καταλήγει εντός των ωρών σε προπονητή η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η πεντάρα της αφηνιασμένης Ομόνοιας στην Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκαρσία: «Να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε ταπεινά και με δουλειά»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πάλι μέρα των φιλοξενουμένων στη β' κατηγορία και νέα εικόνα στα ψηλά

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη