Πρεμιέρα για τη νέα φανέλα της ΑΕΚ στο ματς με τον Βόλο

Η ΑΕΚ θα παρουσιαστεί σήμερα με τη νέα της εμφάνιση στον αγώνα πρωταθλήματος απέναντι στον Βόλο στην OPAP Arena!

Όχι, δεν έβγαλε καινούργια φανέλα η Ένωση, ωστόσο, υπάρχει μια αλλαγή στην υπάρχουσα που μπορεί να δείχνει μικρή, αλλά έχει ξεχωριστή σημασία για τους φίλους της ομάδας.

Συγκεκριμένα, το κόκκινο χρώμα στο λογότυπο του βασικού χορηγού έχει αντικατασταθεί από κιτρινόμαυρο, ώστε να εναρμονίζεται με την ταυτότητα και την ιστορία του συλλόγου.

Η ΠΑΕ παρουσίασε και σχετικό promo video για τη νέα εμφάνιση, η οποία θα κάνει το ντεμπούτο της μπροστά στο κοινό της Ένωσης στο αποψινό παιχνίδι.

sportfm.gr