Δεύτερος που φεύγει… πριν προλάβει την παρέλαση!

Έπεσε η αυλαία στη δεύτερη θητεία του Πάολο Τραμετσάνι στον πάγκο της ΑΕΛ, με τη λύση της συνεργασίας να οριστικοποιείται το πρωί της Τετάρτης, ύστερα από συνεδρίαση της διοίκησης των γαλαζοκιτρίνων.

Η γενικότερη εικόνα της ομάδας στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές του πρωταθλήματος δεν άφηνε πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Το βαρύ 5-0 από την Ομόνοια το βράδυ της Δευτέρας, ήρθε σαν επισφράγιση της κατάστασης και έκανε το «διαζύγιο» αναμενόμενο.

Χιουμοριστικά μπορούμε να πούμε πως η δεύτερη παρουσία του Ιταλού στον πάγκο Κυπριακής ομάδας κράτησε… όσο κι ένας γάμος του Απόστολου Γκλέτσου...

Και η αλήθεια το διαζύγιο, με βάση με αυτά που είδαμε στο γήπεδο, σε αυτή τη περίπτωση άργησε να βγει.

Ο Τραμετσάνι γίνεται ο δεύτερος προπονητής στο φετινό πρωτάθλημα που φεύγει, μετά και τον Χόακιν Γκόμεθ της Ανόρθωσης!

A.B.