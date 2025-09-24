Οι άσχημες μνήμες που «ξυπνούν» στον ΠΑΟΚ με Μακάμπι... λόγω Λιάσου

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ επιστρέφει σήμερα στην Τούμπα για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, και αυτόματα στο μυαλό όλων έρχεται μια σκοτεινή σελίδα της ιστορίας του «Δικεφάλου» με πρωταγωνιστή τον δικό μας Λιάσο Λουκά.

Αύγουστος του 2004

Ο ΠΑΟΚ του Άγγελου Αναστασιάδη, τρίτος στο ελληνικό πρωτάθλημα, αγωνίζεται απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Μια ιστορική πρόκριση στους «χρυσοφόρους» ομίλους είναι πιο κοντά από ποτέ.

Το ματς στραβώνει νωρίς ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πίσω στο σκορ με 1-2.

Ο Αναστασιάδης κάνει την κίνηση-ματ (ή έτσι νόμιζε) γύρω στα μέσα του δευτέρου μέρους και ρίχνει στο παιχνίδι τον Λουκά. Μόνο που αυτή η αλλαγή θα έμενε στην ιστορία για όλους τους λάθος λόγους...

Ο Λουκά ήταν τιμωρημένος από προηγούμενη αποβολή τέσσερα χρόνια πριν σε αγώνα του Ιντερτότο με τη Νέα Σαλαμίνα, κάτι που η UEFA είχε επισημάνει στον ΠΑΟΚ μέσω… φαξ (τότε τα mail ήταν ψιλο-πολυτέλεια).

 Το χαρτί όμως... χάθηκε στα γραφεία της ΠΑΕ. Το αποτέλεσμα; Ο αγώνας κατοχυρώθηκε με 0-3 υπέρ της Μακάμπι, και ο ΠΑΟΚ έχασε οριστικά την ευκαιρία να βρεθεί στους ομίλους του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Οπότε σήμερα, πριν βγει η εντεκάδα, καλό θα είναι να διπλοτσεκάρουν καλά τα mails...

 

Διαβαστε ακομη