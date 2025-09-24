Αντέδρασε πειστικά και έγινε απολαυστική

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Μετά την ήττα από τον Εθνικό Άχνας στην πρεμιέρα της, η Ομόνοια έβαλε σε… αμφιβολίες το κοινό της.

Λίγες μέρες όμως μετά, η αντίδραση αγγίζει το άριστο και οι πράσινοι συνόδευσαν τις νίκες τους και με πολύ καλές παρουσίες. Νίκησαν 3-0 τον Ακρίτα, επιβλήθηκαν 1-0 της ΑΕΚ χωρίς ιδιαίτερη πίεση και συνέντριψαν 5-0 την ΑΕΛ. Έλαμψε η Ομόνοια κόντρα στους γαλαζοκίτρινους της Λεμεσού και έκανε τον κόσμο της να νιώσει απέραντη ικανοποίηση και να πιστέψει στις δυνατότητες της ομάδας. Δεν ήταν μόνο το ευρύ σκορ που πέτυχε (5-0). Η όλη εικόνα της ήταν απολαυστική και σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ήταν κυρίαρχη.

Είναι κάτι που έχει «γεμίσει» ακόμη περισσότερο τον κόσμο που βλέπει κάτι καλό να γίνεται από τον Μπεργκ και τους παίκτες του. Η αλήθεια είναι πως παρουσιάζεται στον αγωνιστικό χώρο ένα σύνολο, με παίκτες που έχουν ο καθένας τον ρόλο του. Και μέσα από αυτό γίνεται μία ομαδική δουλειά, με το αποτέλεσμα στα πλείστα φετινά ματς να έχει θετικό πρόσημο. Στην πεντάρα επί της ΑΕΛ ικανοποίησε πολύ το γεγονός ότι οι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο ήταν καθοριστικοί (Ευάγγελος Ανδρέου, Ιωάννης Κούσουλος και Άγγελος Νεοφύτου), δείγμα πως υπάρχει βάθος, σε ένα παιχνίδι που οι Μαέ, Γιόβετιτς και Στεπίνσκι δεν έπαιξαν!

Ήταν το 6ο παιχνίδι στο ΓΣΠ. Έδωσε τρία στο πρωτάθλημα και τρία στην Ευρώπη. Και είναι απόλυτη αφού νίκησε και στα έξι. Το εκπληκτικό είναι όμως ότι έχει συντελεστή τερμάτων 16-0!

Τα ντέρμπι συνεχίζονται για την Ομόνοια αφού θα παίξει την Κυριακή με την Ανόρθωση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» και στις 5 Οκτωβρίου (Κυριακή) με τον Άρη στο ΓΣΠ. Το κάθε ένα με την ώρα του όμως! Η προσοχή στρέφεται στη μάχη με τους κυανόλευκους και δεν πρέπει να την αποπροσανατολίσει το γεγονός ότι ο αντίπαλος έχει τα προβλήματά του. Οι Άιτινγκ και Εβάντρο, που βγήκαν αλλαγή, δεν έχουν κάτι το ανησυχητικό και μάλλον θα είναι διαθέσιμοι, ενώ ανεβάζει στροφές και ο Γιόβετιτς.

