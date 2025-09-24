Ο μεγάλος περίπατος του... Απόστολου - Από την Κοράκου, στο Τρόοδος, Πάφο και σπίτι στις 9:00 το πρωϊ!

Μία ενδιαφέρουσα ιστορία αποκάλυψε ο αθλητικός διευθυντής της Ανόρθωσης Απόστολος Μακρίδης σε οπαδικό podcast (The Blue Zone Podcast) και τον τρόπο που επέλεξε να... αποφορτιστεί μετά την ήττα από τον Εθνικό Άχνας. Συγκεκριμένα πήρε το αυτοκίνητο και κυκλοφορούσε μέχρι τις 9:00 το πρωϊ, όταν κατέληξε στο σπίτι του.

Κάτι σαν ο μεγάλος περίπατος του... Απόστολου. «Νομίζεις κοιμάμαι εγώ; Μόλις τελείωσε το ματς με τον Εθνικό, ξέρεις τι έκαμα; Έπιασα το αυτοκίνητο και πήγα στην Κοράκου γιατί είμαι από την Κοράκου. Από την Κοράκου βγήκα Τρόοδος, κατέβηκα Λεμεσό και επήα Πάφο και πήγα σπίτι 9 το πρωί. Ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο και κυκλοφόρουν για να καθαρίσει το μυαλό μου. Εν και να πελλάνω. Έχουμε ούλλοι μία λόξα αλλά.... Τιμώ, σέβομαι την Ανόρθωση».

Όλα όσα είπε, σε μία μεγάλη και ενδιαφέρουσα συνέντευξη, ο Απόστολος Μακρίδης, στο βίντεο που ακολουθεί:

Χ.Χ