Παρέμεινε στο Νο 27 του κόσμου ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρέμεινε για μια ακόμη εβδομάδα στην 27η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, που διατηρεί η ATP. Ο 26χρονος Έλληνας τενίστας και πρώην Νο 3 στον κόσμο, έχει 1.830 βαθμούς. Στην κορυφή παραμένει ο Κάρλος Αλκαράθ με 11.540 βαθμούς, ενώ δεύτερος ακολουθεί ο Γιανίκ Σίνερ με 10.780 βαθμούς. Η πρώτη δεκάδα, έχει ως εξής:

 1.  Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία)     11.540 βαθμοί

 2.  Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία)        10.780

 3.  Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία)   5.930

 4.  Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία)      4.830

 5.  Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ)            4.675

 6.  Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ)             4.280

 7.  Τζακ Ντρέιπερ (Βρετανία)      3.690

 8.  Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία)    3.545

 9.  Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία)     3.505

10.  Κάρεν Κατσάνοφ (Ρωσία)        3.280

... 

27. Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα)    1.830

 

Τενις

