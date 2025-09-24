Η Ρέξαμ στους «32» του League Cup μετά από 47 χρόνια!

Η Ρέξαμ πανηγυρίζει την πρόκριση στους «16» του αγγλικού League Cup για πρώτη φορά από το 1978, επικρατώντας 2-0 της Ρέντινγκ. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Νέιθαν Μπρόντχεντ, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας των σταρ του Χόλιγουντ Ράιαν Ρέινολντς και Ρομπ ΜακΕλχένι.

Ο αγγλικός σύλλογος σχεδιάζει τα επόμενα χρόνια να παίξει στην Premier League, καθώς εφέτος αγωνίζεται στην Championship. Ο σύλλογος, που αγοράστηκε από τους διάσημους Αμερικανούς ηθοποιούςτο 2021, κάνει άλματα από τότε, κερδίζοντας τρεις διαδοχικούς προβιβασμούς, ενώ από χθες πανηγυρίζει και την πρώτη πρόκριση της στην τέταρτη φάση του θεσμού μετά από 47 χρόνια.