Το 5Χ5 της Λίβερπουλ, το χαμένο πρωτάθλημα των 97 βαθμών και οι μνήμες του '20!

Το 5x5 επαναφέρει μνήμες του 2019 και του 2020, σε δυο από τις πιο επιτυχημένες σεζόν του Γιούργκεν Κλοπ στους «κόκκινους» με απίθανα πράγματα, ακόμα και εν μέσω Covid-19.

Η Λίβερπουλ διατήρησε το απόλυτο στην 5η αγωνιστική της φετινής Premier League, παίρνοντας άλλο ένα ντέρμπι για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Για πρώτη φορά από την ποδοσφαιρική χρονιά 2019-2020, οι «κόκκινοι» ξεκινούν με το 5Χ5 στο πρωτάθλημα. Μετά το 4-2 επί της Μπόρνμουθ και το 3-2 επί της Νιούκαστλ, κατεγράφησαν το 1-0 επί της Άρσεναλ, το ίδιο σκορ κόντρα στην Μπέρνλι και τώρα το 2-1 επί της Έβερτον στη μεγάλη «μάχη» του Μέρσεϊσαϊντ.

Την αμέσως προηγούμενη φορά που είχε συμβεί κάτι τέτοιο στις πέντε πρώτες «στροφές» ήταν την αγωνιστική περίοδο που η Λίβερπουλ κατάφερε να επιστρέψει στον θρόνο έπειτα από 30 χρόνια. Στην έναρξη της σεζόν 2019-2020, ακόμα και αν τα πάντα στον κόσμο έπαψαν να λειτουργούν όπως τα είχαμε συνηθίσει, η ζωή άλλαξε ολοκληρωτικά και ο κόσμος ήρθε αντιμέτωπος με πανδημία που πήρε χιλιάδες ανθρώπους μακριά μας παγκοσμίως, το κλαμπ του λιμανιού έφερε εις πέρας την αποστολή.

Σε εκείνη τη χρονιά, λοιπόν, το απόλυτο είχε φτάσει στο 8/8 στο πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος, με την επίσκεψη στο «Ολντ Τράφορντ» να δίνει τέλος στην εντυπωσιακή επίδοση με το 1-1 απέναντι στη Γιουνάιτεντ.

 

