Παπουλής και Νεοφυτίδης μαζί στην Αθήνα: Καφές, αναμνήσεις και… προβληματισμοί

Ευκαιρία να τα πουν είχαν οι Νεοφυτίδης και Παπουλής.

Έναν παλιό γνώριμο συνάντησε στην Αθήνα ο εκτελεστικός πρόεδρος του Παγκρύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών Σπύρος Νεοφυτίδης, ο οποίος βρέθηκε στην πρωτεύουσα της Ελλάδας με αφορμή τις βραβεύσεις του ΠΣΑΠΠ.

Ο λόγος για τον Φώτη Παπουλή, ο οποίος αγωνίστηκε επί σειρά ετών στο κυπριακό πρωτάθλημα και άφησε τη σφραγίδα του σε Απόλλων και Ομόνοια.

Αμφότεροι απόλαυσαν το καφέ τους και συζήτησαν κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ποδοσφαιριστές στην Ελλάδα και στην Κύπρο, τα οποία απασχολούν τη FIFPRO. 

