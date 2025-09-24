Πάει στην Πάφο για την υπέρβαση η Ένωση

Δοκιμάζεται στο «Στέλιος Κυριακίδης» η Ένωση (19:00) σε εξ αναβολής αγώνα κόντρα στην Πάφος FC, ο οποίος αφορά την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Στον απόηχο των φωνών για τη διαιτησία στον ματς με τον Απόλλωνα και μετά τις τρεις ήττες, ελπίζει να ανοίξει λογαριασμό και να πετύχει μία νίκη που θα κάνει αίσθηση. Η Ένωση μετράει τρεις ήττες χωρίς μάλιστα χωρίς να σκοράρει. Έχασε με 1-0 από τον Ακρίτα, με 0-2 από τον ΑΠΟΕΛ και 3-0 από τον Απόλλωνα. Σήμερα έστω και αν έχει μπροστά της την Πάφο, δεν την παίρνει τέταρτη συνεχόμενη ήττα.

Ξεκάθαρα η Ένωση είναι το απόλυτο αουτσάιντερ κόντρα στην Πάφο, παρόλα αυτά ο Νταμίρ Κάναντι και οι ποδοσφαιριστές δεν πάνε στο «Στέλιος Κυριακίδης» για περίπατο. Αντίθετα όλοι παρουσιάζονται αποφασισμένοι αλλά και πεισμωμένοι. Δεν αλλάζει την τακτική του ο Κάναντι. Και κόντρα στην Πάφο θα παίξει με ενισχυμένη την άμυνα του και θα επιδιώξει το γκολ στην κόντρα με αντεπιθέσεις. Εκτός επιλογών είναι οι τραυματίες Ρισβάνης, Μουσελιάνι και Κάναντι.