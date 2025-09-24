ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις σε «Στέλιος Κυριακίδης» & Europa League

Δημοσιευτηκε:

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Με πλούσιο ποδοσφαιρικό πρόγραμμα συνεχίζεται η αγωνιστική δράση, και η Stoiximan προσφέρει όπως πάντα Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται τόσο στην Κύπρο, με τον εξ’ αναβολής αγώνα της 1ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, όσο και στην Ευρώπη με τη σέντρα της League Phase του Europa League.

Στο «Στέλιος Κυριακίδης», η Πάφος F.C. υποδέχεται την Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Η Stoiximan προσφέρει τη νίκη της Πάφου στο 1.17, την ισοπαλία στα 6.20 και την επικράτηση της ομάδας του Παραλιμνίου στα 18.00. Το ενδεχόμενο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες αποτιμάται στα 2.95, το να καταλογιστεί πέναλτι στα 3.10, ενώ η κόκκινη κάρτα έχει απόδοση 3.00.

Στο Europa League, η ελληνική παρουσία ξεχωρίζει με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα στις 19:45. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 1.96 στη νίκη του «Δικεφάλου του Βορρά», 3.77 στην ισοπαλία και 4.45 στη νίκη της ομάδας του Ισραήλ. Το πρώτο γκολ μετά το 28ο λεπτό αποτιμάται στα 2.05, ενώ το σκορ πολλαπλών επιλογών 2-1, 3-1, 4-1 προσφέρεται στα 5.00. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το Ημίχρονο/Τελικό 1/1 προσφέρεται στα 3.25, ενώ στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να κερδίσει ο ΠΑΟΚ και να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, προσφέρεται στα 4.75.

Από τα υπόλοιπα παιχνίδια της διοργάνωσης ξεχωρίζει η αναμέτρηση Μπέτις–Νότιγχαμ Φόρεστ στις 22:00. Η Stoiximan προσφέρει την επικράτηση των Ισπανών στα 2.29, την ισοπαλία στα 3.78 και τη νίκη των Άγγλων στα 3.34. Το ισόπαλο αποτέλεσμα στο πρώτο ημίχρονο έχει απόδοση 2.20, στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να σκοράρει ο Άντονι της Μπέτις αποτιμάται στα 4.45 και στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες με το να μπουν πέραν των 3,5 γκολ στον αγώνα προσφέρεται στα 3.70.

Διαβαστε ακομη