Δύο «μηχανές» στα άκρα της Ομόνοιας!

Σε φοβερά κέφια βρέθηκαν αρκετοί ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας στο χθεσινό ντέρμπι με την ΑΕΛ στο ΓΣΠ, με πρώτο και καλύτερο τον Σεμέδο, που ήταν πραγματικά ασταμάτητος.

Ανάμεσα στους παίκτες που αξίζουν ειδική μνεία, είναι οι Κίτσος και Μασούρας, τα δύο ακραία μπακ των «πρασίνων».

Αλλά… ήταν στα αλήθεια μόνο μπακ; Αμφότεροι μετατρέπονταν συχνά σε χαφ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη του παιχνιδιού και προκαλώντας σοβαρούς πονοκεφάλους στην αντίπαλη άμυνα.

Όταν τα άκρα «πετάνε» και παίζουν με τέτοια ένταση, τότε η Ομόνοια δυναμώνει πολύ περισσότερο και γίνεται άλλη ομάδα.

