Χάος στο Βελιγράδι: Σύγκρουση οπαδών Ερυθρού Αστέρα και Σέλτικ!

Χάος στο κέντρο του Βελιγραδίου: Οπαδοί των Ερυθρού Αστέρα και Σέλτικ συγκρούστηκαν άγρια, με μπουκάλια και καρέκλες να εκτοξεύονται και καταστήματα να υφίστανται σοβαρές ζημιές.

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο του Βελιγραδίου, όπου οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα και της Σέλτικ συγκρούστηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εκτοξεύτηκαν μπουκάλια και καρέκλες, ενώ αρκετά καταστήματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Η σύγκρουση ξέσπασε λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση των δύο ομάδων, με την ατμόσφαιρα να είναι ήδη τεταμένη. Η αστυνομία επενέβη για να περιορίσει την ένταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρούς τραυματισμούς.

Η υλική ζημιά σε επιχειρήσεις της περιοχής χαρακτηρίζεται μεγάλη, με ιδιοκτήτες να κάνουν λόγο για σπασμένες βιτρίνες, κατεστραμμένο εξοπλισμό και εικόνες χάους. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της σύγκρουσης και εξετάζουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας για την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Τα επεισόδια αυτά έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά περιστατικών που έχουν σημειωθεί στο παρελθόν μεταξύ οπαδών των δύο συλλόγων, με τις αρχές να καλούνται για ακόμη μία φορά να διαχειριστούν την κατάσταση και να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση.

 

 

