ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στον Πανσερραϊκό ο «Έλληνας… Hulk» - Η ανακοίνωση από τους Σερραίους για τον Καρέλη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στον Πανσερραϊκό ο «Έλληνας… Hulk» - Η ανακοίνωση από τους Σερραίους για τον Καρέλη

Την απόκτηση του Νίκου Καρέλη ανακοίνωσε ο Πανσερραϊκός.

Με τα χρώματα του Πανσερραϊκού να αγωνίζεται για την τρέχουσα σεζόν ο Νίκος Καρέλης.

Ο «Έλληνας Hulk», όπως τον χαρακτηρίζει στην ανακοίνωσή της η ομάδα των Σερρών υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας, τη διάρκεια του οποίου δεν διευκρινίζει, και τον καλωσορίζει στην ομάδα.

«Νίκο καλώς ήρθε στην οικογένεια των λιονταριών», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή Νίκο Καρέλη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας και θα φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος.

O Έλληνας “Hulk” είναι γεννημένος στις 24/02/1992 στο Ηράκλειο, έχει ύψος 1.73, αγωνίζεται ως επιθετικός και μέχρι πρότινος φορούσε τη φανέλα της Μουμπάι στην Ινδία, έχοντας τη χρονιά που ολοκληρώθηκε 21 συμμετοχές, 11 γκολ και 3 ασίστ.

Ο Νίκος Καρέλης έχει ένα πλούσιο βιογραφικό έχοντας αγωνιστεί σε Εργοτέλη, Αμκαρ, Παναθηναϊκό, Γκενκ, ΠΑΟΚ, Μπρέντφορντ, Ντεν Χάαγκ και Παναιτωλικό, μετρώντας συνολικά 385 συμμετοχές, 114 γκολ και 32 ασίστ σε κορυφαίο επίπεδο.

Είναι από πολύ μικρός διεθνής με όλα τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα και μετράει μάλιστα 19 συμμετοχές και 3 γκολ με την Εθνική ομάδα.

Νίκο καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Την Πέμπτη η μεταμόσχευση μυελού οστών στον Πολονάρα-Βρέθηκε δότρια 90% συμβατή

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ατυχία για Νέα Σαλαμίνα και Μιχαήλ καθώς υπέστη ρήξη χιαστού!

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Εγκαινιάστηκε το αναβαθμισμένο Δημοτικό και Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λευκωσίας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα διαιτητικά λάθη στην 4η αγωνιστική μέσα από το φακό του Ανδρέα Γεωργίου στο «Total Green»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Συζήτηση για το Αθλητικό Κέντρο της ΚΟΠ με τις τοπικές αρχές

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Αυτές είναι οι νέες φανέλες του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 2025/26 - Έφυγε το κόκκινο από τον χορηγό!

EUROLEAGUE

|

Category image

Αρχηγός Λεβάντε για Βινίσιους: «Μεταδίδει αξίες που δεν θα έπρεπε»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΚΟΠ και COWIN ενώνουν δυνάμεις για την Εθνική Γυναικών

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Ποιο ματς επιλέχθηκε για να εκτίσει τη ποινή του ο Ροντέν;

ΑΕΚ

|

Category image

Στον Πανσερραϊκό ο «Έλληνας… Hulk» - Η ανακοίνωση από τους Σερραίους για τον Καρέλη

Ελλάδα

|

Category image

Πάει στην Πάφο για την υπέρβαση η Ένωση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Σλοτ για την αποβολή του Εκιτικέ: «Ήταν ανόητο. Για τέτοιο γκολ δεν θα πανηγύριζα έτσι…»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις σε «Στέλιος Κυριακίδης» & Europa League

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Αντέδρασε πειστικά και έγινε απολαυστική

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Ρέξαμ στους «32» του League Cup μετά από 47 χρόνια!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη