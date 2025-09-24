Σλοτ για την αποβολή του Εκιτικέ: «Ήταν ανόητο. Για τέτοιο γκολ δεν θα πανηγύριζα έτσι…»

«Θα το συζητούσα αν ήταν γκολ όπου περνάς τρεις αντιπάλους και σκοράρεις με φοβερό τρόπο…».

Ο Εκιτικέ σκόραρε στο 85′ για το 2-1 της Λίβερπουλ επί της Σαουθάμπτον στο «Άνφιλντ», ξεχάστηκε τελείως κι ενώ είχε ήδη κάρτα, ξεχάστηκε τελείως και έβγαλε τη φανέλα.

Αμέσως ο Φρίμπονγκ έτρεξε κοντά του να του πει ότι έκανε γκάφα και ο ρέφερι δεν είχε άλλη επιλογή απ’ το να του δείξει άλλη μια και να τον οδηγήσει στ’ αποδυτήρια νωρίτερα από τους υπόλοιπους.

«Από κάθε άποψη, είναι κάτι ανόητο. Να σκοράρεις περνώντας τρεις αμυντικούς και να κάνεις φοβερό τελείωμα, θα το συζητούσα. Αλλά εγώ για τέτοιο γκολ απλά θα γύριζα στον Κιέζα να του πω ότι έκανε αυτός όλη τη δουλειά…» είπε ο Σλοτ για το περιστατικό.

