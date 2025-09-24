ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έπεσαν οι τίτλοι τέλους με Τραμετσάνι στην ΑΕΛ - Κέρκεζ και Μαρτίνς στο μπλοκάκι της διοίκησης

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Βγήκε η απόφαση, τρεχάματα για νέο προπονητή στη Λεμεσιανή ομάδα.

Έπεσαν οι τίτλοι τέλους στη συνεργασία της ΑΕΛ με τον Πάολο Τραμετσάνι.

Αυτό αποφασίστηκε στην πρωϊνή συνεδρία της διοίκησης των γαλαζοκιτρίνων αφού η παρουσία της ομάδας σε αυτές τις τέσσερις στροφές του πρωταθλήματος, όχι τόσο από τα αποτελέσματα αλλά με την εικόνα, δεν άφηναν άλλη επολογή. Ειδικά μετά το 5-0 από την Ομόνοια το βράδι της Δευτέρας, όλα έδειχναν ότι θα ερχόταν το διαζύγιο, κάτι που σφραγίστηκε το πρωϊνό της Τετάρτης.

Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία αντικατάστασης του Ιταλού, με τον Ντούσαν Κέρκεζ και τον Ούγκο Μαρτίνς να είναι στο μπλοκάκι της διοίκησης. Ο πρώτος είναι ελεύθερος αφού πρόσφατα αποχώρησε από τη ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ο δεύτερος είναι προπονητής του Εθνικού Άχνας και άρα εκ των πραγμάτων, δεν εξαρτάται μόνο από την ΑΕΛ, η μετακόμιση του στη Λεμεσό.

