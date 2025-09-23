Δηλαδή, ο Ανδρέου δεν έκανε στην ΑΕΛ, αλλά πληρούσε τα κριτήρια στην Ομόνοια;

Εντάξει, ένα μικρό δείγμα του Ευάγγελου Ανδρέου είδαμε χθες στο ΓΣΠ, αλλά φάνηκε πως ο νεαρός άσος κατέχει καλά την τέχνη του ποδοσφαίρου. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι συμμετείχε σε τρία γκολ, το ένα εκ των οποίων φέρει τη δική του υπογραφή, αλλά και η συνολική του παρουσία.

Η αλήθεια είναι πως από την πρώτη στιγμή διερωτηθήκαμε πώς γίνεται ο 23χρονος άσος να πληροί τα κριτήρια για να αγωνιστεί στην Ομόνοια, αλλά όχι στην ΑΕΛ.

Ο Ανδρέου φαίνεται πως απέκτησε πλούσιες εμπειρίες πέρσι αγωνιζόμενος στην Ένωση Νέων Παραλιμνίου και φέτος δείχνει έτοιμος για το μεγάλο βήμα.

Αν ο Ανδρέου είναι όντως αυτός που είδαμε προχθές, τότε ένα είναι βέβαιο: η ΑΕΛ έχασε ένα «διαμάντι», το οποίο έκανε δικό της η Ομόνοια.

Και, απ’ ό,τι φαίνεται, ο Χένινγκ Μπεργκ είναι έτοιμος να του δώσει τις ευκαιρίες που του αξίζουν.

Α.Σ.