Αφήνει το ποδόσφαιρο και γίνεται αθλητής στίβου ο Μούντρικ!

Τον Γενάρη του 2023 η Τσέλσι έβγαλε από τα ταμεία της το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ για να πάρει στο «Στάμφορντ Μπριζ» τον τότε 22χρονο μεσοεπιθετικό της Σαχτάρ και πολλά υποσχόμενο, Μιχαΐλο Μούντρικ! Σχεδόν 2,5 χρόνια αργότερα, η επένδυση των «μπλε» έχει πιάσει... πάτο, αφού ο Ουκρανός στράικερ τον περασμένο Απρίλιο βρέθηκε θετικός σε απαγορευμένη ουσία σε έλεγχο ντόπινγκ, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει με «βαριά καμπάνα» τετραετούς αποκλεισμού από τον αγωνιστικό χώρο.

Τους τελευταίους μήνες, ο Μούντρικ προπονείται με την εθνική ομάδα σπριντ της χώρας του, με τον ίδιο να φαίνεται σύμφωνα με δημοσιεύματα πως πήρε τη μεγάλη απόφαση να αφήσει τα ποδοσφαιρικά παπούτσια και να φορέσει τα spikes!

Όπως αποκάλυψε η «Marca», στόχος του Ουκρανού άσου είναι να προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να διεκδικήσει την παρουσία του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες!

Άλλωστε, το μεγάλο του προσόν στην ποδοσφαιρική του καριέρα ήταν ανέκαθεν η ταχύτητά του, με τον Μούντρικ να έχει καταγράψει τελική ταχύτητα 36,67 χλμ./ώρα σε ματς της Τσέλσι στην Premier League.

sportfm.gr