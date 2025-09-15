Παίρνει γεύση από ελλαδικό πρωτάθλημα ο γιος Οκκάς!

Περίπου μία 20ετία μετά τον πατέρα του, Γιάννη Οκκά, ο υιός της οικογένειας, Γιώργος Οκκά, παίρνει κι αυτός γεύση από ελλαδικό πρωτάθλημα.

Ο 22χρονος συμφώνησε και ανακοινώθηκε από τον Πανιώνιο, με τη συμφωνία να είναι για έναν χρόνο.

Θυμίζουμε ότι ο πατέρας Οκκά είχε παίξει σε ΠΑΟΚ (2000-03), ΑΕΚ (2003-04) και Ολυμπιακό Πειραιώς (2004-07).

Η ανακοίνωση για τον Γιώργο Οκκά:

Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει την απόκτηση του Γιώργου Οκκά, με τη μορφή δανεισμού για ένα έτος.

Ο Γιώργος, γεννημένος στις 24 Οκτωβρίου 2003, είναι διεθνής με την Κύπρο στο επίπεδο U21 και έρχεται να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της ομάδας μας.

Από τις ακαδημίες της Arsenal, στη νεανική ομάδα της Ανόρθωσης και στη συνέχεια στην U21 της Fulham, μετρώντας 33 συμμέτοχές 3 γκολ και 1 ασίστ, έρχεται στον Πανιώνιο από τη Ρίο Άβε, με πολύτιμη εμπειρία από υψηλό επίπεδο, για να δώσει στην ομάδα μας φρέσκο αίμα και ενέργεια.

Γιώργο, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Πανιωνίου και σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα του Ιστορικού!