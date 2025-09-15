ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Από ωραίος με Ομόνοια… μοιραίος στο τέλος με ΑΕΛ

Ο Νικολάς Αντερέγκεν αποτελεί και φέτος έναν σημαντικό ποδοσφαιριστή στο ρόστερ του Εθνικού.

Ο Αργεντινός στον προηγούμενο αγώνα, κόντρα στην Ομόνοια, ήταν… πάρα πολύ ωραίος καθώς με τα δύο του τέρματα έδωσε τη νίκη στην ομάδα της Άχνας (2-1) επί των πρασίνων.

Στο χθεσινό ματς απέναντι στην ΑΕΛ λίγο έλειψε να επαναλάβει το ίδιο, αλλά τελικά αποδείχθηκε μοιραίος.

Ήταν πρωταγωνιστής στο γκολ με το οποίο ο Εθνικός άνοιξε το σκορ, δίνοντας την ασίστ με τακουνάκι στον Μπρένο, όμως έπειτα – προτού η ΑΕΛ ισοφαρίσει – έχασε σημαντικές ευκαιρίες να «καθαρίσει» τη νίκη για λογαριασμό της ομάδας του.

