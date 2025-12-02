Δείχνει στοιχεία μεγάλου φορ!

Ο 20χρονος επιθετικός χρειάστηκε μόλις έξι λεπτά στο χθεσινό παιχνίδι απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου (1/12) για να βρει δίχτυα και να επιβεβαιώσει την εξαιρετική του φόρμα.

Φέτος, με τη φανέλα της Ομόνοιας, ο Νεοφύτου έχει αγωνιστεί σε 19 παιχνίδια, τα περισσότερα ως αλλαγή, και έχει σκοράρει ήδη 6 φορές. Οι κινήσεις του στην αντίπαλη περιοχή, η ικανότητά του στον αέρα και η αίσθηση που έχει μπροστά από την αντίπαλη εστία δείχνουν ότι, με δουλειά και συνέπεια, μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά στην ποδοσφαιρική του καριέρα.

Α.Β.