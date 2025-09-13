Τάνκοβιτς: Πρώτη εμφάνιση με τα πράσινα;

Ο Σουηδός μεσοεπιθετικός, ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό, ακολούθησε ειδικό πρόγραμμα προσαρμογής τις προηγούμενες ημέρες και συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή της ομάδας.

Η συμμετοχή του στον αγώνα θα αποφασιστεί από τον Χένινγκ Μπεργκ, ανάλογα με την εξέλιξη του παιχνιδιού και την ετοιμότητά του.