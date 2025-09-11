ΒΙΝΤΕΟ: Ξεσάλωσαν στο Tik Tok για το Ελλάδα - Τουρκία

Εντωμεταξύ, σε περίπτωση που το έχουμε ξεχάσει, ένας αγώνας μπάσκετ είναι. Μάλιστα ο προπονητής της μίας ομάδας, είναι προπονητής αρκετών παικτών από την άλλη ομάδα ενώ όλοι μαζί τους έχουν μία πολύ καλή σχέση. Τώρα, το γίνεται στο Tik Tok ή σε οποιοδήποτε άλλο ΜΚΔ δεν είναι κάτι που μπορούμε να ελέγξουμε. Μπορούμε όμως να το σχολιάσουμε έτσι; Ε, αυτό που βλέπουμε στα πιο κάτω βίντεο, δηλαδή το να μετατρέπεται ένας αγώνας μπάσκετ στις μάχες του 1821 και ο Γιάννης να γίνεται τσολιάς πριν να καρφώσει, είναι αν μη τι άλλο υπερβολή!

Υ.Γ: Από τα πολύ κακά του ΑΙ αυτά...