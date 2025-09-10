ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Την άλλαξε και «γέννησε» ελπίδες ο Μάντζιος

Την άλλαξε και «γέννησε» ελπίδες ο Μάντζιος

Η παρουσία της Εθνικής σε αυτή την προκριματική φάση του Μουντιάλ, φέρνει χαμόγελα.

Η Εθνική Κύπρου, όχι μόνο δεν λύγισε απέναντι στη Ρουμανία, όταν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 μέχρι το πρώτο 20λεπτο, όμως αντίδρασε, ισοφάρισε και λίγο έλειψε να κάνει τη σπουδαία αντροπή.

Είναι πασιφανές πως με τον Απόστολο Μάντζιο στο τιμόνι, η Κύπρος έχει αλλάξει. Και κυρίως έχει αλλάξει η νοοτροπία. Eκεί που «πονούσε». Σε όλα τα παιχνίδια στον όμιλο, η εικόνα έφερε χαμόγελα και «γέννησε» ελπίδες για το μέλλον πως κάτι καλό χτίζεται.

«Γεννήθηκαν» ελπίδες και ο Μάντζιος έχει μεγάλη συμβολή σε αυτό. Δεν κάναμε κάτι σπουδαίο, κάναμε όμως βήματα μπροστά και αυτό είναι το σημαντικό.

Χ.Χ

