Την άλλαξε και «γέννησε» ελπίδες ο Μάντζιος
Η παρουσία της Εθνικής σε αυτή την προκριματική φάση του Μουντιάλ, φέρνει χαμόγελα.
Η Εθνική Κύπρου, όχι μόνο δεν λύγισε απέναντι στη Ρουμανία, όταν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 μέχρι το πρώτο 20λεπτο, όμως αντίδρασε, ισοφάρισε και λίγο έλειψε να κάνει τη σπουδαία αντροπή.
Είναι πασιφανές πως με τον Απόστολο Μάντζιο στο τιμόνι, η Κύπρος έχει αλλάξει. Και κυρίως έχει αλλάξει η νοοτροπία. Eκεί που «πονούσε». Σε όλα τα παιχνίδια στον όμιλο, η εικόνα έφερε χαμόγελα και «γέννησε» ελπίδες για το μέλλον πως κάτι καλό χτίζεται.
«Γεννήθηκαν» ελπίδες και ο Μάντζιος έχει μεγάλη συμβολή σε αυτό. Δεν κάναμε κάτι σπουδαίο, κάναμε όμως βήματα μπροστά και αυτό είναι το σημαντικό.
Χ.Χ