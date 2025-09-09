ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πέρασαν 8.868 αγώνες για να δούμε… 4-5 σκορ σε προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Η Ιταλία νίκησε με σκορ 5-4 στην έδρα του Ισραήλ, πετυχαίνοντας ένα ασύλληπτο ρεκόρ. Από πότε είχαν οι «ατζούρι» να κερδίσουν ξανά, έχοντας δεχτεί τέσσερα τέρματα.

Η Ιταλία έκανε το… 2/2 με τον Τζενάρο Γκατούζο στον πάγκο της. Σε ένα ασύλληπτο παιχνίδι, η «σκουάντρα ατζούρα» επικράτησε εκτός έδρας με σκορ 5-4 του Ισραήλ και μπήκε για τα γερά στο κόλπο της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Το εν λόγω αποτέλεσμα (4-5) παρουσιάζεται για πρώτη φορά στα χρονικά των προκριματικών του Μουντιάλ. Όσο απίστευτο και αν ακούγεται, έπρεπε να περάσουν από 8.868 αγώνες σε ολόκληρη την ιστορία των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου για να δούμε έναν φιλοξενούμενο να κερδίζει με αυτό το σκορ.

Η προηγούμενη φορά σε προκριματικά Μουντιάλ που εμφανίστηκε το ίδιο σκορ αλλά υπέρ του γηπεδούχου ήταν το μακρινό 1989, όταν στη ζώνη της Ασίας η Σαουδική Αραβία επικράτησε με 5-4 της Συρίας.

Η εθνική Ιταλίας πέτυχε άλλη μια ιστορική επίδοση, αφού τελευταία φορά που δέχτηκε τέσσερα γκολ σε ένα παιχνίδι και κατάφερε να κερδίσει ήταν στις 18 Ιανουαρίου του 1920. Τότε, νίκησε με το απίστευτο 9-4 τη Γαλλία…

 

