Το τελευταίο βήμα, οι 2 αήττητες, οι 8 με...εισιτηρία, η 1η θέση και οι... «πρωτάρες»

Το 6ο και τελευταίο βήμα κάνουν αύριο (18/12) οι 36 ομάδες της League phase του Conference League-στη δική του αποκλειστική ευρωπαϊκή εβδομάδα-, με τις 18 συναντήσεις να είναι όλες προγραμματισμένες να ξεκινήσουν στις 22:00 (ώρα Ελλάδας). Τα playoffs στο Conference League θα γίνουν 19/20.2 και 26/27.2 και η φάση των «16» 12/13 και 19/20.3.

Οι οκτώ ομάδες που έχουν εξασφαλίσει ευρωπαϊκή συνέχεια («16» ή playoffs) στο Conference League: Στρασμπούρ (Γαλλία/στους «16»), ΑΕΚ, Μάιντς (Γερμανία), Ράκοβ (Πολωνία), Ράγιο Βαγιεκάνο (Ισπανία), Σαμσούνσπορ (Τουρκία), Σαχτάρ (Ουκρανία), Σπάρτα Πράχας (Τσεχία).

Δύο ομάδες, μετά από αυές τις πέντε αγωνιστικές παραμένουν αήττητες, Στρασμπούρ και Ρακόβ.

Από τις δέκα ομάδες της League phase που γιορτάζουν το ντεμπούτο τους σε αυτό το στάδιο μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, δύο - η Ράγιο Βαγιεκάνο και η Σαμσουνσπόρ - έχουν ήδη επιβεβαιώσει την πρόκρισή τους στη φάση των νοκ άουτ, με άλλες έξι να ελπίζουν να επεκτείνουν το παρθενικό τους ταξίδι την 6η αγωνιστική.

Η χαρά των… πρωτοεμφανιζόμενων

Η φορμαρισμένη ΑΕΚ.. φρέσκια από νίκες επί της Σαμσουνσπόρ και της Φιορεντίνα, θα υποδεχθεί την Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα , η Κρίσταλ Πάλας φιλοξενεί τους «πρωτοεμφανιζόμενους» Φινλανδούς της Κουόπιο μετά από μια εντυπωσιακή νίκη με 3-0 στο Δουβλίνο, ενώ η φιλόδοξη Κοσοβάρα Ντρίτα αντιμετωπίζει επίσης μια άλλη «πρωτάρα» ομάδα καθώς ταξιδεύει για να αντιμετωπίσει τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Μαδρίτη. Η Σκέντιγια και η Σίγμα Όλομουτς ολοκληρώνουν τις εναρκτήριες αγωνιστικές τους περιόδους στη φάση του πρωταθλήματος εναντίον της ΑΕΚ Λάρνακας και της Λεχ Πόζναν αντίστοιχα.

Η Στρασμπούρ θέλει την πρώτη θέση

Η μόνη ομάδα που έχει εξασφαλίσει μια πολυπόθητη θέση στην οκτάδα πριν από την 6η αγωνιστική, η Στρασμπούρ του Λίαμ Ροζενιόρ υποδέχεται την Μπράινταμπλικ με φιλοδοξίες να διατηρήσει την πρώτη θέση και το αήττητο ρεκόρ της (4 νίκες, 1 ισοπαλία). «Θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε το 2025 με στυλ με μια νίκη σε αυτή τη διοργάνωση», όπως το έθεσε ο μέσος Ματίς Αμούγκου μετά τη νίκη στην Αμπερντίν.

Καθεμία από τις τέσσερις νίκες της γαλλικής ομάδας σημειώθηκε με διαφορά ενός γκολ, με τον 22χρονο επιθετικό Μαρσιάλ Γκοντό να βοηθά στη συνέχιση αυτού του περίεργου σερί με το νικητήριο γκολ στο Πιτόντρι.

Ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ της League phase;

Ο Φράνκο Κοβάσεβιτς της Τσέλιε και ο Ναρντίν Μουλαχουσέινοβιτς της Νόα ισοβαθμούν στην κούρσα για τον πρώτο σκόρερ με πέντε γκολ πριν από την 6η αγωνιστική. Η πορεία τους δεν θα μπορούσε να είναι πιο διαφορετική - ο Κοβάσεβιτς σκόραρε πέντε στους δύο πρώτους αγώνες του, ενώ ο Μουλαχουσέινοβιτς έχει σκοράρει από μία φορά σε κάθε παιχνίδι.

Ποιος θα είναι νικητής; Ή μήπως ο Μάριους Μουαντιλματζί της Σάμσουνσπορ, ο μόνος παίκτης με τέσσερα γκολ, θα ξεπεράσει το πρώτο δίδυμο που βρίσκεται μπροστά του;

Όλες οι αναμετρήσεις ξεκινάνε στις 22:00

ΑΕΚ (Ελλάδα)-Κραϊόβα (Ρουμανία)

ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος)-Σκεντίγια (Β. Μακεδονία)

Άλκμααρ (Ολλανδία) - Γιαγκελόνια (Πολωνία)

Τσέλιε (Σλοβενία)- Σέλμπουρν (Ιρλανδία)

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)- Κουόπιο (Φινλανδία)

Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)- Νόα (Αρμενία)

Λοζάνη (Ελβετία) - Φιορεντίνα (Ιταλία)

Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) - Λίνκολν Ρεντ Άιμπς (Γιβραλτάρ)

Μάιντς (Γερμανία)- Σαμσουνσπόρ (Τουρκία)

Ομόνοια (Κύπρος)- Ρακόβ Τσεστόχοβα (Πολωνία)

Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία)- Ντρίτα (Κόσοβο)

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)- Ριέκα (Κροατία)

Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)- Χάμρουν(Μάλτα)

Σίγκμα Όλομουτς (Τσεχία)- Λεχ Πόζναν (Πολωνία)

Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)- Χάκεν (Σουηδία)

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)- Αμπερντίν (Σκωτία)

Στρασμπούρ (Γαλλία)- Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία)

Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία/Ερζγοβίνη)- Ραπίντ Βιένης (Αυστρία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Στρασμπούρ 13

Σαχτάρ Ντόνετσκ 12

Ρακόβ Τσεστόχοβα 11

ΑΕΚ 10

Σαμσουνσπόρ 10

Σπάρτα Πράγας 10

Ράγιο Βαγεκάνο 10

Μάιντς 10

--------------------

Κρίσταλ Πάλας 9

ΑΕΚ Λάρνακας 9

Φιορεντίνα 9

Τσέλιε 9

Άλκμααρ 9

Ριέκα 8

Ομόνοια 8

Λοζάνη 8

--------------------

Νόα 8

Γιαγκελόνια 8

Ντρίτα 8

Λεχ Πόζναν 7

Σκεντίγια 7

Σίγκμα Όλομουτς 7

Κραϊόβα 7

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 7

--------------------

Κουόπιο 6

Ζρίνσκι Μόσταρ 6

Μπρέινταμπλικ 5

Ντιναμό Κιέβου 3

Χάκεν 3

Λέγκια Βαρσοβίας 3

Σλόβαν Μπρατισλ. 3

Χάμρουν Σπάρτανς 3

Αμπερντίν 2

Σέλμπουρν 1

Σάμροκ Ρόβερς 1

Ραπίντ Βιένης 0