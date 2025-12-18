Κωνσταντίνου για τον Αθλητικό Δικαστή: «Δεν ανταποκρίνεται σε αυτή τη θέση, δύο μέτρα και δύο σταθμά»

«Μετά τον αγώνα με τον Απόλλλωνα τιμωρηθήκαμε από τον Αθλητικό Δικαστή. Οι ποινές δεν είναι ίδιες σε όλες τις αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή. Πιστεύουμε ότι ένας σημαντικός λόγος είναι η παρέμβαση του αρχηγείου της αστυνομίας. Ζήτησε να γίνει τιμωρία της έδρας και των δύο ομάδων για το δουν αυτό και οι υπόλοιπες ομάδες. Αυτό είναι ξεκάθαρα επέμβαση στην ΚΟΠ. Μετά είχαμε κάνει ένσταση στο εφετείο την Δευτέρα το μεσημέρι. Μας είπαν την Τρίτη ότι η εκδίκαση θα γίνει τη Πέμπτη. Ο υπεύθυνος του νομικού μας τμήματος ταξίδευε για Λονδίνο πριν την ενημέρωση της ΚΟΠ. Εμείς ζητήσαμε να γίνει η ακρόαση την επόμενη βδομάδα. Μας απάντησαν σήμερα το πρωί ότι πρέπει να αλλάξουμε δικηγόρο. Δεν ξέρω σε ποιο κράτος του κόσμου μπορεί να γίνει αυτό. Ο νέος δικηγόρος πρέπει να μελετήσει την υπόθεση σε λίγες ώρες. Μπορεί στην Ουγκάντα και την Αφρική να γίνονται αυτα. Εμείς θα πάμε στο εφετείο για τη παρέμβαση του κράτους της Αστυνομίας στις αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή. Μερικές βδομάδες πριν είχε παρεπεμφθεί το ΑΠΟΕΛ και δέχτηκε πρόστιμο για τον ίδιο λόγο. Εμείς δεχτήκαμε στέρηση έδρας και εκταντοντάδες χιλιάδες ευρώ. Ένα άλλο σωματείο, για άναμμα επικίνδυνο αντικειμένων δέχτηκε πρόστιμο. Σε μας, άνεση μεγάλη από τον κύριο Βρυωνίδη, ποινή έδρας. Για μένα ο κύριος Βρυωνίδης δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή τη θέση. Οι ποινές είναι κωδικοποιημένές. Είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά, ξεκάθαρα»