Οι μεταδόσεις σήμερα (18/12)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Πέμπτη 18/12
ΡΙΚ 1
22:00 Ομόνοια - Ρακόφ
Cytavision 2
13:00 Τένις: Next Gen ΑΤΡ Finals
Cytavision 3
22:00 ΑΕΚ Λάρνακας - Σκεντίγια
Cytavision 4
22:00 ΑΕΚ Αθηνών - Κραϊόβα
Cytavision 5
22:00 Κρίσταλ Πάλας - Κουόπιο
Cytavision 6
22:00 Λωζάνη - Φιορεντίνα
Cytavision 7
22:00 Bαγιεκάνο - Ντρίτα
Cytavision 8
21:00 Νάπολι - Μίλαν
Novasports Prime
21:15 Μπάσκετ: Παναθηναϊκός - Χάποελ
Novasports 4
21:45 Μπάσκετ: Ρεάλ Μαδρίτης - Παρίς
Novasports 5
21:30 Μπάσκετ: Αρμάνι - Εφές
Novasports 6
21:00 Μπάσκετ: Μακάμπι - Βαλένθια
Novasports Start
20:45 Μπάσκετ (γ): Αθηναϊκός - Γιαΐρις