Οφείλει να αντιδράσει

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΝΕΖΟΣ

Δημοσιευτηκε:

Οφείλει να αντιδράσει

«Η προσπάθεια των τελευταίων 2,5 μηνών πήγε χαμένη και βρισκόμαστε ξανά στο ίδιο σημείο»

Αυτά ήταν κάποια από τα λόγια του Τιμούρ Κετσπάγια μετά την ήττα από την Ομόνοια Αραδίππου, που αποτυπώνουν απόλυτα το κλίμα στην Ανόρθωση. Τόσο το αποτέλεσμα όσο και η εμφάνιση ήχησαν σαν καμπανάκι κινδύνου στην «Κυρία», η οποία επέστρεψε σε μια δύσκολη βαθμολογική θέση. Πλέον, το βάρος πέφτει αποκλειστικά στο προσεχές παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό, το Σάββατο (19:00) στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». Πρόκειται για ακόμη ένα ματς «έξι βαθμών», στο οποίο η Ανόρθωση καλείται να δείξει αντίδραση και χαρακτήρα. Στα θετικά για τον Γεωργιανό τεχνικό το γεγονός ότι, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα. Η επιστροφή του Σένσι είναι καθοριστική αφού η απουσία του φάνηκε έντονα στο δημιουργικό κομμάτι στο προηγούμενο ματς. 

Διαβαστε ακομη