«Καρφωμένοι» σε δύο μέτωπα!

«Καρφωμένοι» σε δύο μέτωπα!

Με το κινητό στο χέρι ή το αφτί στο ραδιόφωνο θα είναι οι φίλοι της ΑΕΛ κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας.

Στις 10:00 το πρωί, ο πρόεδρος της ομάδας, Κώστας Κωνσταντίνου, θα παρουσιάσει τη νέα συνεργασία με την Τράπεζα Κύπρου. Στο περιθώριό της όμως, ο διοικητικός ηγέτης των γαλαζοκιτρίνων θα αναφερθεί και σε άλλα θέματα, με το μεταγραφικό να κεντρίζει περισσότερο το ενδιαφέρον.

Λίγο πιο μετά, θα γίνει η εκδίκαση της έφεσης της ΑΕΛ για την ποινή που δέχθηκε από τον αθλητικό δικαστή για ένα παιχνίδι κεκλεισμένων των θυρών, ενώ σε ένα ματς εκτός δεν θα έχει τον κόσμο της. Η διοίκηση ήταν αρκετά έντονη με την απόφαση αυτή, καθώς εκτιμά πως στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα δεν έγινε κάτι από τους οπαδούς της που να δικαιολογεί την ποινή.

Από εκεί και πέρα, είναι και το αγωνιστικό, με την ΑΕΛ να υποδέχεται τη Δευτέρα (19:00) την ΑΕΚ, σε μία δύσκολη αποστολή, την οποία όμως θέλει να βγάλει εις πέρας με θετικό πρόσημο. Δεν υπολογίζονται για αυτόν τον αγώνα οι Ιμανισίνγουε και Φεριέρ.

 

