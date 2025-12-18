Η στιγμή της... επιβράβευσης

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Να γράψει Ιστορία καλείται απόψε (22:00) η ΑΕΚ, προσθέτοντας άλλη μία χρυσή σελίδα στο ευρωπαϊκό της οδοιπορικό.

Η ομάδα της Λάρνακας με νίκη επί της Σκεντίγια Βορείου Μακεδονίας προκρίνεται, κατά 99%, απευθείας στους 16 του Conference League, αποφεύγοντας τα πλέι οφ της διοργάνωσης, που θα είναι τον Φεβρουάριο. Μια επιτυχία που, εφόσον επιτευχθεί, θα σημαίνει πάρα πολλά για την ΑΕΚ, τόσο από οικονομικής άποψης όσο και από πλευράς πρεστίζ.

Θα είναι η δεύτερη φορά στη σύγχρονη ιστορία της που η ΑΕΚ θα παίξει στους 16 του Conference League, αφού παρόμοια επιτυχία σημείωσε και τη σεζόν 2022-23, με τον Χοσέ Λουίς Όλτρα στον πάγκο της. Τότε είχε αποκλειστεί από την πανίσχυρη Γουέστ Χαμ, η οποία μετέπειτα κατέκτησε το τρόπαιο. Η ΑΕΚ έχει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να κλείσει με απόλυτα θετικό πρόσημο την πορεία της στη League Phase του Conference, έχοντας στα προηγούμενα πέντε παιχνίδια της δύο νίκες και τρεις ισοπαλίες (6-1 αναλογία τερμάτων). Μαζί με το Στρασβούργο και τη Ρακόφ είναι οι μόνες αήττητες ομάδες μέχρι στιγμής στη διοργάνωση!

Δεν λείπουν τα προβλήματα

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε χθες το απόγευμα την προετοιμασία της, με τα προβλήματα να μην λείπουν ούτε αυτή τη φορά. Εκτός από τον αμφίβολο Σαμπορίτ, είναι τραυματίες οι Σουάρες και Ρόντεν, ενώ ο Πονς είναι τιμωρημένος. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι οι Χάιρο και Αμίν. Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό το κενό που υπάρχει στη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ εφόσον δεν προλάβει ο Σουάρες και συγκεκριμένα για τον παίκτη που θα πλαισιώσει τον Λέδες στον κεντρικό άξονα. Δεν αποκλείεται ο Ιδιάκεθ να χρησιμοποιήσει στη θέση αυτή… τον «τζόκερ» που ακούει στ’ όνομα Χόρχε Μιραμόν. Εφόσον δεν προκύψουν προβλήματα της τελευταίας στιγμής, η ΑΕΚ αναμένεται να παραταχθεί με τους Αλομέροβιτς, Εκπολό, Νάλι, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Λέδες, Μιραμόν, Ναούμ, Ρούμπιο, Μπάγιτς ή Καμπρέρα, Ιβάνοβιτς. Θέση βασικού διεκδικεί και ο Ανγκιέλσκι.  

Όσον αφορά τον Καμπρέρα η τεχνική ηγεσία αποφάσισε να εκτίσει την ποινή του στον αγώνα της 16ης αγωνιστικής εναντίον της Ανόρθωσης στην «Αρένα».

 

 

 

 

Διαβαστε ακομη