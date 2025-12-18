Και που, εφόσον βολέψουν κάποια αποτελέσματα, το γεγονός αυτό θα της χαρίσει την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης. Μπαίνει στο φινάλε από τη 15η θέση έχοντας συγκομιδή οκτώ βαθμών και οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος της. Όμως αυτή οφείλει να «τριτώσει το καλό» και αν βολέψει καλώς...

Θα παίξει πιο άνετα μιας και ουσιαστικά έχει διασφαλισμένη θέση στα πλέι οφ και με τη δυναμική και του κόσμου, που υπολογίζεται να φτάσει τις 10.000, ελπίζει να καταφέρει κάτι που δεν έπραξε ποτέ στο παρελθόν ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Να παίξει στους «16», γλυτώνοντας την ενδιάμεση φάση. Ο αντίπαλος είναι υπολογίσιμος και δεν θα είναι εύκολη λεία. Βρίσκεται στην 3η θέση του Conference, ενώ στην Πολωνία φιγουράρει στα άνω διαζώματα (4η αλλά στο -1 από την κορυφή). Άρα λοιπόν η Ομόνοια θα πρέπει να είναι πολύ πιο ανταγωνιστική για να καταφέρει να πάρει τη νίκη, που εκτός από τη βαθμολογική σημασία προσφέρει και άλλα καλά.

Με δεδομένο πως δεν υπολογίζεται ο Τάνκοβιτς αφού, όπως και οι Στεπίνσκι-Μουσιαλόφσκι, δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, αυτόματα θα υπάρξουν αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που παρέταξε ο Χένινγκ Μπεργκ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ την περασμένη Δευτέρα. Ο Ευάγγελος Ανδρέου είναι κατά πάσα πιθανότητα ο παίκτης που θα τον αντικαταστήσει στο δεξί άκρο της επίθεσης, αφού αυτό έγινε στα προηγούμενα ευρωπαϊκά ματς. Φανέλα βασικού ίσως πάρει και ο Εράκοβιτς αντί του Άιτινγκ, όπως και ο Μάριτς αντί του Γιόβετιτς. Εκτιμάται πως στην κορυφή της επίθεσης θα παραμείνει ο Άγγελος Νεοφύτου, ο οποίος μετρά τρία γκολ σερί στην Ευρώπη. Η αμυντική τετράδα δεν θα αλλάξει, με τους Μασούρα, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου και Κίτσο να είναι, μαζί με τον Φαμπιάνο και τον Σεμέδο, τα υπόλοιπα πρόσωπα στην ενδεκάδα.