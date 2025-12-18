ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στα κάγκελα οι οπαδοί του Ηρακλή για την εξάρα από τον Ολυμπιακό - «Ξεφτιλιστήκατε»

Αντιδράσεις στους οργανωμένους του «γηραιού» προκάλεσε η βαριά ήττα από τον Ολυμπιακό με 6-0 για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στον Ηρακλή το βαρύ 6-0 από τον Ολυμπιακό, την Τετάρτη 17/12 για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς φέρεται να είναι υπ’ ατμόν από την τεχνική ηγεσία (ακούγεται ήδη το όνομα του μέχρι πρότινος τεχνικού της ΑΕΛ Στέλιου Μαλεζά) την ίδια ώρα που οι οργανωμένοι εξέδωσαν σκληρή ανακοίνωση κατά των ποδοσφαιριστών και κάνει λόγο για «ξεφτίλα».

Η ανακοίνωση της Αυτόνομης Θύρας 10 αναφέρει:

«Δεν ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνος γι’ αυτή τη ξεφτίλα, δεν ξέρουμε ποιος ο λόγος να κατέβει η δεύτερη ομάδα του ΗΡΑΚΛΗ σε αυτό το ματς. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι από την αρχή της χρονιάς κάνουμε υπομονή βλέποντας μια ομάδα άνοστη και χωρίς πάθος.

Αυτό όμως που παρουσιάζεται… δεν είναι ΗΡΑΚΛΗΣ!

Αν νομίζετε ότι σήμερα καταφέρατε να μικρύνετε τον σύλλογο είστε βαθιά νυχτωμένοι…

Τους εαυτούς σας ξεφτιλίσατε και μας δείξατε το ταβάνι σας!

Από εδώ και πέρα μιλάμε αλλιώς…».

Διαβαστε ακομη